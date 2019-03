A cura della Redazione

Emergenze idrica a Boscoreale, il sindaco Antonio Diplomatico chiude le scuole.

Mercoledì 6 marzo, con apposita ordinanza, il primo cittadino ha disposto la sospensione delle attività didattiche svolte nei seguenti plessi ubicati in via Papa Giovanni XIII: plesso scolastico scuola secondaria di primo grado “F. Dati”; plesso scolastico scuola dell’infanzia e primaria “Santa Maria Salome”.

Il disservizio idrico si verificherà dalle 9 alle 23 di mercoledì 6 marzo nelle seguenti zone: VIA VESUVIO, VIA PANORAMICA, PIAZZALE ACHILLE GRANDI, PIAZZA PACE, VIA RIVO CAROTENUTO, PIAZZALE GIUSEPPE DI VITTORIO, VIA SANFELICE, LOCALITA' PANORAMICA, VICO MUNICIPIO, VIA CANTINELLA, VIA BARONE MASSA, VIA PROMISCUA, VIA CARPITI, VICOLO I COMIZI, VIA CARBONE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA SOTTOTENENTE ERNESTO CIRILLO, VIA BALZANI, VIA ANTONIO GRAMSCI, VIA CERARDELLI, CORSO UMBERTO I, VIA GIACOMO MATTEOTTI.