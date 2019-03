A cura della Redazione

Il commissario nominato per accertare e valutare il rilancio dell’azienda speciale Ambiente Reale, che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Boscoreale, stamattina ha consegnato la relazione finale sullo stato della municipalizzata, dalla quale sono emerse numerose criticità.

Sulla questione interviene il sindaco Antonio Diplomatico: “Sono appena venuto in possesso della relazione del commissario Nunzio Ariano, dalla cui lettura, purtroppo, ho dovuto prendere atto che sono evidenziate molteplici criticità che già sono in fase di approfondito esame. Ho, infatti, subito insediato un tavolo tecnico per definire nel dettaglio le immediate azioni da porre in essere essenzialmente per evitare che vi siano contraccolpi sulla continuità del delicato ed essenziale servizio di raccolta rifiuti. Nel frattempo - prosegue Diplomatico - ho concordato appuntamento per domani con il presidente del Consiglio comunale, per informarlo dell’esito della relazione, chiedendogli un’urgente convocazione dell’assemblea consiliare, la cui data sarà fissata in conferenza dei capigruppo. Nella tarda mattinata in Prefettura ho incontrato il viceprefetto Martino al quale ho illustrato le diverse problematiche emerse, ricevendo un conforto sull’ottimo lavoro svolto che ha fatto emergere le diverse criticità che devono essere rimosse per far rientrare la gestione della municipalizzata nel pieno della legittimità. Tutto ciò attraverso un percorso tecnico e amministrativo che da un lato tuteli l’amministrazione comunale e dall’altro assicuri la continuità dei servizi essenziali per la città. Voglio fin d’ora rassicurare i lavoratori dell’azienda - conclude il sindaco - che qualsiasi sarà la decisione che adotterà il Consiglio comunale, garantiremo i livelli occupazionali; così come, assumendomi anche responsabilità personali, non vi sarà alcuna sospensione del servizio”.