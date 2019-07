A cura della Redazione

GORI comunica che per lavori programmati è prevista la sospensione dell'erogazione idrica dalle 09:00 alle 12:30 di venerdì 12 luglio 2019, nelle seguenti zone del comune di Terzigno:

VIA ROSI, VIA LEONCAVALLO, VIA SCARLATTI, VIA GIUSEPPE PARINI, VIA GIUGLIANO, VIA SANT'ANTONIO, VIA DELLE ORCHIDEE, VIA FRATELLI CERVI, VIA SALVATORE DI GIACOMO, LARGO MASSA, VIA FRANCESCO BARACCA, VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA GIOVANNI AMMENDOLA, VIA DEI MONACI, LOCALITA' AVINI, VIA TICINO, VIA PIANO DEL PRINCIPE, VIA TEVERE, VIA ARMANDO DIAZ, VIA ADIGE, VIA FRATELLI BANDIERA, VIA MIRANDA, VIA CESARE BATTISTI, VIA PIAVE, VIA DEI TIGLI, VIA VICINALE CESA, RIONE PRINCIPESSA MARGHERITA, VIA MARCO POLO, VIA E.A.MARIO, VIA UGO FOSCOLO, VIA ARNO, VIA DANIELE MANIN, VIA STANISLAO MANCINI, VIA DELLE MORE, VIA RANIERI, VIA BARRI, VIA PIETRO MASCAGNI, VIA RAFFAELE VIVIANI, VIALE LUIGI VANVITELLI, VIA PRINCIPESSA MARGHERITA, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA CASILLI, VIA BENEDETTO CROCE, VIA VECCHIA CAMPITELLI, VIA ZABATTA, VIA NAZARIO SAURO, CORSO LUIGI EINAUDI, VIA GIOVANNI PASCOLI, VIA GIACOMO PUCCINI, VIA GIUSEPPE MAZZINI, VIA NITTI, VIALE EUROPA, CORSO ENRICO DE NICOLA, VIA VOLTURNO, VIA DELLE VIGNE, VIA GIOACHINO ROSSINI, VIA LIBERO BOVIO, VIA VICINALE PACICCHI, VIA VICINALE PISCINELLE, VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR, CORSO LEONARDO DA VINCI, VIA AVINI, VIA DE AMICIS, VIA I VICINALE MASSERIA MARIO E RELATIVE TRAVERSE.

Martedì 16 luglio, sempre dalle 9 alle 12.30, i disservizi si verificheranno in VIA VICINALE LAVARELLA, VIA AMATI, VIA CARPITI, VIA ZABATTA, VIA NESPOLE DELLA MONICA, VIA CALAMONE E RELATIVE TRAVERSE