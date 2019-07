A cura della Redazione

Filomena Langella è il nuovo assessore con deleghe al cimitero, problematiche delle periferie, decoro e arredo urbano. Il neo assessore, trentacinque anni, è stata nominata dal sindaco Antonio Diplomatico e subentra alla dimissionaria Anna Matrone, che ha lasciato l’incarico per motivi personali e professionali.

“Ringrazio l’avvocato Anna Matrone per il lavoro svolto con senso del dovere e per le bellissime parole che ha avuto per tutta l'amministrazione - ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico -. Un augurio di buon lavoro alla dottoressa Filomena Langella che siamo certi darà la massima collaborazione per dare risposte concrete ai cittadini”

“Innanzitutto rivolgo un grande ringraziamento al sindaco per la fiducia che mi ha riposto chiamandomi a far parte della giunta – ha dichiarato la neo assessore Filomena Langella -. Un ringraziamento va anche al gruppo Movimento Popolare Campano che mi ha proposto. Porgo un saluto a tutto l’apparato amministrativo con il quale in queste ore mi approccerò per espletare al meglio le mie funzioni. Assicuro il mio massimo impegno, avendo voglia di imparare e crescere, per contribuire al rilancio e allo sviluppo della mia città”.