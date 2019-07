A cura della Redazione

Convocazione del Consiglio comunale di Boscoreale.

E' stato convocato il Consiglio comunale dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione per martedì 23 luglio alle ore 16:00, e in seconda convocazione mercoledì 24 luglio alle ore 11:30, per la trattazione dei seguenti argomenti:

- istanza privato per fondo intercluso. Provvedimenti;

- approvazione bilanci 2016 e 2017, Azienda speciale “Ambiente Reale”;

- approvazione statuto e schema contratto di servizio Azienda speciale “Ambiente Reale”;

- presa d’atto verbale prefettura di Napoli, estrazione a sorte per la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria;

- rendiconto della gestione relativa all’anno 2018;

- riconoscimento di debiti fuori bilancio.