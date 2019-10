A cura della Redazione

E’ stato pubblicato il bando del Comune di Boscoreale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, o che si renderanno comunque disponibili nell'ambito del territorio di questo Comune.

I cittadini aventi i requisiti previsti per legge potranno presentare domanda entro 45 giorni dalla data odierna di pubblicazione del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni.

Le domande devono essere spedite al Comune di Boscoreale esclusivamente a mezzo raccomandata postale a.r..

I requisiti e le modalità di partecipazione indicati nel bando sono obbligatori, pertanto il mancato rispetto anche di uno solo di essi non è successivamente sanabile, e comporta l'esclusione definitiva dal concorso.

Le domande di partecipazione devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo di istanza-dichiarazione predisposto dal Comune, in distribuzione presso l’Ufficio Patrimonio - Via Le Corbusier - Piano Napoli Villa Regina - nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30. Gli stessi moduli sono reperibili anche dal sito istituzionale www.comune.boscoreale.na.it.

“La pubblicazione di questo bando - spiega Ida Trito, assessore al Patrimonio - è molto importante per la nostra comunità, visto che sempre più cittadini si trovano in difficoltà a reperire alloggi. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a mitigare l’emergenza abitativa che da anni attanaglia questo territorio”.