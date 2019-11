A cura della Redazione

Mercoledì 6 novembre alle ore 10,30 riaprirà i battenti la ludoteca comunale di Boscoreale, alla presenza del sindaco Antonio Diplomatico, il Dirigente Ambito Territoriale N30 Nicola Anaclerio e del responsabile della Cooperativa sociale Raggio di Sole che gestirà il servizio Raffaele Mosca.



Il servizio, che si trova in via G. De Falco a Boscoreale, ospiterà 37 bambini e sarà rivolto ad una fascia di età compresa dai 3 ai 36 mesi. Inoltre, ne potranno usufruire anche i piccoli di Boscotrecase. La Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”, assicurerà un ambiente sano e sicuro dove i bambini potranno socializzare e integrarsi con altri bambini, garantendo così in modo positivo il loro processo evolutivo.

Si tratta di un ambiente accogliente e colorato, attrezzato con giochi e materiali adatti alla prima infanzia. In Ludoteca i bambini possono giocare, prendere in prestito giocattoli, partecipare a laboratori e corsi proposti dagli educatori.