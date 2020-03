A cura della Redazione

Il comune di Trecase ha provveduto alla consegna delle mascherine alle famiglie in isolamento domiciliare. Questa mattina, presso il Centro Operativo Comunale di Trecase, si sono riuniti i responsabili delle varie funzioni di supporto per esaminare le iniziative operative da intraprendere al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure per il sostegno alle famiglie più più bisognose. Dopo un ampio e costruttivo confronto, il Sindaco, accogliendo integralmente il contenuto dei suggerimenti ricevuti dai propri coadiutori, ha dato mandato all’Ufficio Politiche Sociali di attivare la indispensabile modulistica.

"Si rammenta ai cittadini - afferma il primo cittadino Raffaele De Luca - che nessuno è autorizzato a spostarsi per raggiungere il predetto ufficio, stante la vigenza delle limitazioni alla circolazione di cui ai DPCM e alle O.P.G.R. La violazione delle prescrizioni espone i trasgressori al rischio di sanzioni".

Come preannunciato nei giorni scorsi, gli operatori della protezione civile sono impegnati nelle operazioni di consegna delle mascherine chirurgiche disponibili alle famiglie che si trovano in isolamento domiciliare fiduciario, i cui componenti sono monitorati ed assistiti materialmente dal Comune di Trecase. “Ho ritenuto – continua il sindaco – che fosse giusto garantire questi presidi innanzitutto agli uomini e alle donne in prima linea ed ai nostri concittadini che si trovano in isolamento”.

Si ricorda che presso il C.O.C. è custodito un limitato numero di mascherine donate da enti e privati che, previo contatto al numero 081.8615706 (nei soli giorni feriali, dalle 10 alle 12) - e fino ad esaurimento scorte - saranno consegnate ai soggetti più esposti e/o vulnerabili (anziani, ammalati immunodepressi, ecc.) previa esibizione della relativa documentazione.