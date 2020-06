A cura della Redazione

Protesta degli abitanti di via Regina Margherita a Trecase.

I residenti lamentano continui atti vandalici nei confronti delle auto in sosta lungo la strada e nel parcheggio pubblico.

“Non ne possiamo più – dicono -. Durante la notte teppisti e ladri si danno molto da fare. Ruote tagliate, specchietti e vetri dei finestrini rotti. Qualche volta abbiamo trovato le nostre auto prive di ruote. Eppure basterebbe poco: installare una telecamera sul posto per fare da deterrente contro questi malintenzionati. Una nostra delegazione è stata ricevuta dal sindaco Raffaele De Luca per denunciare i frequenti raid notturni, ed abbiamo presentato regolare denuncia anche ai carabinieri”.

“E’ vero – afferma il sindaco De Luca -, venerdì scorso ho ricevuto alcuni cittadini che mi hanno esposto il problema e già stamattina, lunedì 1 giugno, si è recata sul posto una ditta per una prima valutazione circa l’installazione di un sistema di videosorveglianza. Cercheremo di accelerare quanto più possibile le procedure burocratiche per evitare che simili spiacevoli episodi si possano ripetere in futuro”.