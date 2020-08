A cura della Redazione

Lavori pubblici nel comune di Boscotrecase. L'amministrazione Comunale in una nota fa sapere che "alla vigilia della pausa estiva di Ferragosto ed alla luce delle recenti segnalazioni registrate soprattutto a mezzo social networks, che dovrebbero rappresentare un luogo di confronto costruttivo, non di sterili polemiche o in alcuni casi di dibattito politico destinato ad altre sedi, si è ritenuto opportuno effettuare alcune doverose precisazioni, per spazzare il campo da qualsiasi dubbio in merito ai lavori pubblici in corso e solo sospesi temporaneamente proprio in virtù della suddetta pausa di Ferragosto.

Per quanto concerne la riduzione del marciapiede di via Cardinale G. Prisco - si precisa nel comunicato -, si evidenzia che tali lavori non sono stati ancora ultimati. L’ampiezza dello stesso e la necessità di ottenere un maggior numero di stalli per le auto, soprattutto per la presenza del locale ufficio postale, ha indotto questa Amministrazione ad approvare un progetto che permettesse, in osservanza della normativa in materia, di conservare una buona parte di marciapiede e di creare nuovi stalli auto, nel rispetto degli storici platani ivi esistenti. Visto l’approssimarsi della pausa di Ferragosto, per riconsegnare, seppur provvisoriamente, gli spazi alla cittadinanza, la strada è stata temporaneamente liberata, ma i lavori non sono ancora ultimati e saranno ripresi a fine mese. I medesimi, in particolare, interesseranno il ricollocamento dei pali della pubblica illuminazione, nonché la realizzazione di una piccola aiuola intorno a ciascun albero per la loro buona tenuta".

Gli stessi lavori hanno interssato anche via G. Garibaldi, dove sono stati realizzati nuovi stalli per la sosta delle auto riducendo l'ampiezza del marciapiede e preservando lo spazio minimo necessario al transito pedonale.

"Infine - conclude la nota -, si precisa che saranno sospesi, ma non terminati, anche i lavori in Largo Paduano, i cui basoli rimossi sono stati solo in parte ivi riposizionati, mentre i restanti saranno conservati e quindi apposti successivamente in altri luoghi del paese, oggetto prossimamente di ulteriori opere pubbliche".