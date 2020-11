A cura della Redazione

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della cosiddetta “Passeggiata archeologica” i cui lavori sono sospesi dal 1988.

Si tratta di una strada di poco più di un chilometro che collegherà “Villa dei Misteri” con l’area archeologica di Villa Regina. Un’opera avviata nel 1986 con il programma della legge 219/81 - interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 - e realizzata per tre quarti del percorso, fu sospesa nel 1988 a causa di alcuni ritrovamenti archeologici. L’opera, insieme a tutte le strutture realizzate o da completare con gli interventi previsti dalla legge 219/81, è stata trasferita al Comune nel 2002, ma con fondi insufficienti per la ripresa dei lavori. Nel 2014, anche sulla base della decisione del governo nazionale di istituire la buffer zone intorno ai siti Unesco dell’area vesuviana, il Comune di Boscoreale ha lavorato in tre direzioni: rivisitare profondamente il progetto dell’opera per adeguarlo ai tempi (Illuminazione, video sorveglianza, segnaletica turistica) e per ridurre alcuni sprechi; inserire il progetto tra le priorità del documento strategico per la buffer zone e del tavolo per la realizzazione del Grande Progetto Pompei; condividere l’interesse strategico dell’opera con il Comune di Pompei e con il Parco Archeologico di Pompei.

Per questo, nel 2014, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Pompei per sottolineare l’interesse reciproco al completamento dell’opera, e nel 2015 approvato un progetto preliminare che ha consentito di inserire l’intervento sull’asse strategico del miglioramento dell’accessibilità ai siti, al fine di rafforzare e diversificare l’offerta turistica e culturale.

Oggi, in presenza di una richiesta formale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune ha presentato il progetto con la richiesta di finanziamento nell’ambito del programma strategico per “Il Grande Progetto Pompei” per un importo di circa 1milione e 200 mila euro.