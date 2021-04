A cura della Redazione

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica di prima convocazione per lunedì 26 aprile alle ore 9:30, e in seconda convocazione per mercoledì 28 aprile alle ore 9:30, per la trattazione dei seguenti argomenti: Approvazione D.U.P. - Documento Unico di Programmazione - 2021/2023; approvazione bilancio annuale e triennale 2021/2023 e suoi allegati; riconoscimento debito fuori bilancio.