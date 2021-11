A cura della Redazione

Il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Antonio Di Somma in seduta pubblica di prima convocazione per martedì 9 novembre alle ore 11:30, e giovedì 11 novembre alle ore 11:30 in seconda convocazione, per la trattazione dei seguenti argomenti: surroga consigliere comunale; Ambiente Reale – Relazione commissione – Discussione.