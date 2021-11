A cura della Redazione

Avranno inizio nei prossimi giorni i lavori di ripavimentazione dell’intero tratto di via Settetermini a seguito di un’intesa intercorsa tra il Comune, la Città Metropolitana di Napoli e l’Enel.

“I lavori - spiega Luca Giordano, assessore ai lavori pubblici - rientrano nell’ambito della costruttiva cooperazione instauratasi da tempo con la Città Metropolitana di Napoli e con l’Enel, che in questi ultimi mesi sta effettuando numerosi interventi di potenziamento della rete elettrica che hanno comportato lo scavo su diverse strade cittadine. L’intervento di ripavimentazione - conclude l’assessore Giordano - consentirà di mettere in sicurezza la trafficata arteria che è una delle principali strade di accesso alla città e di collegamento tra i paesi vesuviani e l’area costiera”.

“La sinergia che si va sempre più consolidando con gli enti sovracomunali e con i gestori dei pubblici servizi - commenta il vicesindaco Francesco Faraone - ci sta consentendo di programmare e realizzare significativi interventi sull’intero territorio comunale finalizzati a migliorare la viabilità cittadina. Questi lavori - aggiunge Francesco Faraone - sono un ulteriore traccia concreta dell’operatività dell’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Diplomatico che sin dal proprio insediamento sta profondendo costante impegno per restituire decoro e sicurezza alla rete viaria della città”.

I lavori comporteranno temporanee modifiche alla viabilità disposte dal comando polizia municipale fino al 15 dicembre. In particolare, per tutta la durata dei lavori, è previsto il restringimento della carreggiata ad una sola corsia per uso cantiere stradale, e il senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico.