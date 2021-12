A cura della Redazione

Lo scorso 5 agosto, all’età di 75 anni, è scomparso il prof. Angelo Carotenuto, che ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Boscotrecase in due consiliature tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80.

E’ stata una personalità di rilievo nella vita politica e culturale di Boscotrecase e del comprensorio vesuviano.

Angelo Carotenuto ha iniziato la militanza politica nella sezione del PCI di Boscotrecase alla fine degli anni ‘60 in un periodo di grandi fermenti culturali che attraversano società italiana. Boscotrecase visse le battaglie per il referendum sul divorzio e l'avanzata del PCI nelle Amministrative del 1975 e alle politiche del 1976. E' stato partecipe degli sforzi di governo con le Giunte di Sinistra vivendo i difficili mesi del post-terremoto e i primi segni del drammatico declino dell'apparato industriale dell'area Torrese-stabiese.

Carotenuto ha portato avanti il uso impegno politico e culturale nel corso degli anni in primo luogo nelle battaglie per la nascita e il consolidamento del Parco Nazionale del Vesuvio e per difendere l'identità storica e culturale dell'area vesuviana.

Angelo Carotenuto con la sua gentilezza, la sua finezza analitica, la sua ironia è stato un punto di riferimento per diverse generazioni che si sono abituate all'impegno politico. E' stato per questo stimato e rispettato anche dagli avversari politici. Ha proseguito la sua militanza politica, dopo lo scioglimento del PCI, nel PDS e successivamente aderendo al PD.

La Fondazione Gerardo Chiaromonte, d’intesa con la famiglia e con il patrocinio Morale dell’Amministrazione Comunale, ha promosso per giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 17,00 presso l'aula consiliare in Piazza Municipio un momento di ricordo e di testimonianza del suo impegno per la comunità.

All’iniziativa parteciperanno Pietro Carotenuto, sindaco di Boscotrecase e il sen. Angelo Abenante nonché tanti amici e compagni che porteranno il loro ricordo del Professore.

A margine della manifestazione sarà presentata una mostra fotografica con gli scatti che testimoniano la passione del PCI e della sinistra a Boscotrecase nel centenario della scissione di Livorno.

L’ingresso alla manifestazione sarà consentito solo ai possessori di green pass ed indossando la mascherina.

Aggiornamento notizia:

In seguito alla chiusura dell'edificio del Comune di Boscotrecase per un caso covid e le conseguenti misure di sanificazione l'incontro di ricordo di Angelo Carotenuto previsto per domani presso l'aula consiliare è rinviato a data da definire.