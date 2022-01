A cura della Redazione

Centro vaccinale anti Covid di Boscotrecase, cambia il sistema per la vaccinazione. Da lunedì 10 gennaio, presso l'hub allestito alla scuola "Prisco", non sarà più possibile la somministrazione delle dosi senza prenotazione.

È infatti attivo sulla piattaforma regionale il servizio di prenotazione per chi deve ricevere la prima o la seconda dose di vaccino. Basta registrarsi in piattaforma ed attendere l'sms o mail di convocazione.

Per quanto riguarda la terza dose (o dose booster) gli utenti riceveranno direttamente la convocazione mediante sms/email, nelle more di aggiornare il sistema, consentendo anche in questo caso la possibilità di prenotare, decorso il periodo previsto dalla seconda dose.

Il link della piattaforma regionale, clicca qui.