A cura della Redazione

Da martedì 11 gennaio riprende regolarmente l’attività nelle scuole del territorio comunale di Boscoreale. Lo annuncia il sindaco Antonio Diplomatico.

Una decisione giunta a seguito della sospensione degli effetti della ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che introduce a la DAD fino al 29 gennaio dalle scuole materne alle medie.

“Stamattina - spiega - ho tenuto un incontro con le dirigenti scolastiche dei tre istituti comprensivi per fare il punto della situazione, dal quale è emerso che allo stato attuale sono nelle condizioni di garantire la regolarità delle attività scolastiche nel rispetto dei vigenti protocolli. Tuttavia, essendo stata sospesa l’ordinanza regionale, ci riuniremo nuovamente domattina per riesaminare la tematica, anche alla luce dei dati sull’andamento del Covid-19 in città, che perverranno nelle prossime ore. Ciò - conclude il primo cittadino - allo scopo di assumere concordemente gli opportuni provvedimenti”.