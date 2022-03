A cura della Redazione

Tragedia a Boscoreale. Un uomo di 76 anni, di Scafati, è deceduto dopo essere stato travolto da un carico trasportato su un camion.

La vittima stava camminando a piedi in strada, in via Sardoncelli, area rurale al confine con Scafati, quando alcune cassette, che erano collocate sul veicolo, contenenti prodotti ortofrutticoli, sono cadute prendendola in pieno.

Per lui non c'è stato nulla da fare, sarebbe morto all'istante.

Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia Municipale del Comune vesuviano, che hanno circoscritto l'area e avviato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del fatto.

Una inchiesta è stata aperta dalla Procura di Torre Annunziata. Sul luogo dell'incidente anche il magistrato di turno, che ha disposto l'autopsia sulla salma del 76enne. Ascoltato l'autotrasportatore, sotto choc per l'accaduto.