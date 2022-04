A cura della Redazione

Terzigno Verde, in collaborazione con le associazioni no profit vesuviane, organizza una domenica di festa per i bambini e le famiglie in pineta a Terzigno.

Il 24 aprile prossimo, a partire dalle 9, nei pressi dell'area giostrine e del sentiero n.11 del Parco Nazionale del Vesuvio (appena inaugurato), sarà allestito il Flower Village, villaggio dedicato ai più piccoli con attività laboratoriali curate da Associazione di Promozione Sociale Arcadia, Comitato Armando Diaz, Associazione Nova, Guardie Ambientali "Congeav", Croce Rossa Italiana - Comitato di Pompei, Associazione Vesuvio's Dog, Associazione La Fenice Vulcanica, Azienda Agricola "Le Logge del Vesuvio", Ask4More Shop, Club dei Paladini dal Pollice Verde di Ferdinando Servino, Plastic Free Terzigno.

Presso lo stand di Terzigno Verde sarà inoltre possibile acquistare le candele naturali di Manty - Candele Ecofriendly.

L'evento si aprirà alle 9 con una colazione nella natura offerta dal Bar Caffetteria Annunziata di Terzigno.

Dalle 19, il Flower Party: dj set, vino e intrattenimento musicale per i più grandi.

L’evento si avvale del patrocinio morale del Comune di Terzigno e del supporto della Parrocchia di Sant’Antonio.