In radio e in tutti gli store digitali "Arnold's Bar", il nuovo singolo dalla cantautrice campana Serena Di Palma, un brano pop travolgente prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing che porta anche la firma di Giovanni Segreti Bruno.

Serena, 19enne di Boscoreale, descrive così il suo ultimo lavoro autorale: "Un appuntamento indietro nel tempo nella Milwaukee degli anni '50, tra i magnifici suoni e colori del famosissimo Arnold's Bar. Cosa serve di più a una coppia di ragazzi per scappare dalla frenesia della realtà quotidiana e rifugiarsi in un posto solo loro?".

La regia del videoclip (online dal 23 aprile) è a cura di Mario Suarato, direttore della fotografia Lorenzo Caproni, produzione esecutiva Daniele Masini.

Serena Di Palma nasce il 10 febbraio 2003 e vive con la sua famiglia nel Comune vesuviano di Boscoreale. Scopre all'età di 5 anni la sua passione per la musica, così inizia a studiare canto, pianoforte e solfeggio, affiancando alle lezioni concorsi di calibro locale e nazionale, oltre a master vari. Solo pochi anni dopo si avvicina alla scrittura iniziando un percorso da autrice e compositrice che la porterà nel 2020 a pubblicare i suoi primi brani inediti “Let Me Dream”, “Sete Distanti” e per Joseba Publishing “Tic Tac”.

Fondamentale per la creazione dei suoi brani anche gli studi di chitarra intrapresi. Intanto la sua carriera scolastica si dirige verso la coltivazione di un’altra sua grande passione, quella per gli idiomi, che si riversa anche nel suo repertorio musicale con l’interpretazione di brani in otto lingue. Diplomatasi nel 2021, a oggi frequenta il Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento. Attualmente Serena è impegnata in nuovi progetti musicali in collaborazione con Gianni Testa e Joseba Publishing.