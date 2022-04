A cura della Redazione

La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso in via Panoramica e relative traverse, nei Comuni di Trecase e Boscotrecase.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di mercoledì 20 aprile.