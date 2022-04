A cura della Redazione

Lavori programmati alla rete idrica nei territori di Boscotrecase e Trecase, stop all'erogazione dell'acqua.

La GORI comunica che giovedì 28 aprile, nei due Comuni vesuviani, verrà sospeso il servizio idrico nelle seguenti zone: via Cifelli, sia lato Trecase che versante Boscotrecase; via Panormaica, via Carlo Pisacane, via Tirone della Guardia a Trecase.

Rubinetti a secco dalle ore 15 alle 18.