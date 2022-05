A cura della Redazione

Capannone industriale abusivo demolito a Boscoreale. La struttura, di notevoli dimensioni (circa 5mila mc, 4.812 per l'esattezza) era ubicata in via Passanti Flocco, e comprendeva anche un locale adiacente e un muro di cemento armato.

La demolizione è stata decretata dal Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, che ha tra le priorità della sua azione giudiziaria proprio il contrasto all'abusivismo edilizio in un territorio particolarmente sensibile al fenomeno e, peraltro, classificato zona rossa in virtù della presenza del Vesuvio.

"L'esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive - sottolinea il Procuratore Nunzio Fragliasso - rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l'efficacia dissuasiva nei confronti del fenomeno dell'abusivismo edilio".

La demolizione del manufatto in questione è stata eseguita "dal proprietario del capannone, in regime di autodemolizione, senza anticipazione di spese da parte del Comune e della Cassa Depositi e Prestiti", evidenzia infine la Procura.