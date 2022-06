A cura della Redazione

Rapinano coppie in auto, i carabinieri sulle tracce di tre malviventi. Sono due gli episodi verificatisi a Trecase e Terzigno nella tarda serata appena trascorsa.

Nel primo, in via Panoramica, sono intervenuti i militari della locale Stazione che hanno soccorso due giovani di 25 e 27 anni. Poco prima, in tre erano giunti a bordo di una Fiat Panda - come raccontato dalle vittime - e, bastoni alla mano, hanno infranto i vetri della vettura facendosi consegnare soldi, gioielli, portafogli e chiavi del veicolo.

La coppia ha poi deciso di non farsi medicare.

Stesso modus operandi anche a Terzigno, poco dopo. Questa volta in via Nespole della Monica, dove un 23enne ed una 20enne sono stati affiancati dai balordi che brandivano sempre bastoni.

Ad indagare sono i militari dell'Arma della Compagnia di Torre del Greco.