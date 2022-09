A cura della Redazione

Il comune di Boscotrecase ha rinnovato il progetto dedicato al Sostegno alimentare, dal titolo “condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, promosso dal Banco Alimentare Campania Onlus. Entro le ore 12 del 26 settembre 2022 sarà possibile presentare la domanda per ricevere un pacco alimentare contenente beni di prima necessità.

Il progetto, rivolto a famiglie che versano in condizioni particolari di disagio e bisogno, è rivolto a 120 famiglie che potranno così avere sostegno alle loro esigenze primarie. Per ottenere l’accesso al servizio, i cittadini residenti di Boscotrecase non devono essere percettori di assistenza alimentare da parte di altri Organismi che forniscono aiuti alimentari nel territorio, come la Caritas parrocchiale e le associazioni di volontariato. Inoltre il reddito Isee non deve essere superiore a 6mila euro e, in caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, un reddito non superiore a 7mila e 560 euro.

Le domande dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Boscotrecase. I moduli da compilare sono reperibili on line (CLICCA QUI). Sulla busta contenente la documentazione, oltre alle indicazioni del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente dicitura: Istanza per l’ammissione al beneficio del “Sostegno Alimentare”.

“Si tratta di una decisione in linea con le politiche messe in campo nei confronti delle famiglie in difficoltà. Rinnovando il progetto, continuiamo sulla strada giusta, proseguendo quella programmazione concreta in grado di ampliare l’offerta di aiuti e di sostegni ai nostri cittadini”, hanno dichiarato il sindaco Pietro Carotenuto e l’assessore Marialuisa Russomanno.