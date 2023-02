A cura della Redazione

Arriva il via libera in giunta al Piano di Manutenzione straordinaria delle strade di Boscotrecase. Previsti interventi per un ammontare di 380mila euro che riguarderanno diverse arterie della cittadina vesuviana.

"Con il via libera in giunta al Progetto esecutivo, facciamo un ulteriore passo avanti nel piano di intervento che sta interessando le strade di Boscotrecase - esordisce Aniello Solimeno vicesindaco dell'amministrazione Carotenuto -. Avere strade efficienti, significa avere anche strade più sicure per pedoni e automobilisti".

Le sedici strade oggetto di intervento saranno Via Promiscua, via Casavitelli, Traversa Matrone, Via Napodano, Via Cresti, Via Manzo, Via Chiesa Vecchia, Via argano, Via Cairoli, Vico Carlone, Via Giordano, Via Nino Bixio, Traversa Nino Bixio, Via Desiderio, Via cantinella e Via Sciusciello.

"Il progetto mira a migliorare la qualità delle strade, tutelando le generali condizioni di sicurezza dei cittadini attraverso un intervento sulle arterie con un manto stradale particolarmente danneggiato. Questi lavori si inseriscono nel piano di riqualificazione di tutte le strade di Boscotrecase che come amministrazione Carotenuto ci siamo imposti fin dal 2016" - conclude il vicesindaco Solimeno.