A cura della Redazione

Raffaele De Luca, sindaco di Trecase (Napoli) è stato riconfermato dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati alla guida del Parco Nazionale del Vesuvio in qualità di Presidente dell’Ente.

Si chiude così la querelle scaturita dalla nomina di De Luca, che aveva visto contrapposti la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente. La prima infatti lamentava la mancata consultazione del presidente Vincenzo De Luca sul conferimento dell’incarico, con susseguente ricorso al TAR.

«Apprendiamo con soddisfazione l’esito della votazione, svoltasi in commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che conferma il sindaco di Trecase, avvocato Raffaele De Luca, quale presidente del Parco del Vesuvio», ha commentato Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia

«Sono certa che l’avvocato De Luca metterà in campo, come sempre, passione e competenza per svolgere al meglio il nuovo incarico. Lo attende una sfida impegnativa e appassionante», ha concluso la Patriarca.