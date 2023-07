A cura della Redazione

Nasce a Boscoreale il Club Napoli "Lava&Lapilli". Ubicato in via Giovanni della Rocca n. 309, sabato 15 luglio (alle ore 20) verrà inaugurato alla presenza di Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, e Gianni Improta, opinionista tv, dirigente calcistico ed anch'egli ex gloria dei partenopei. Sarà presente inoltre il presidente dell'Associazione Italiana Napoli Club, Saverio Passaretti. L'evento verrà seguito dalle telecamere di CalcioNapoli24.

Il Club è la "creatura" di un gruppo di amici accomunati dalla stessa passione per il Napoli. Presidente è Gaetano Troise, coadiuvato dal vice Antonio Sorgente, che possono contare sull'aiuto di una squadra fortissima composta da Carmine Carillo, Salvatore Bello, Dario D'Acunzo e dai collaboratori Francesco Maresca, Pasquale Troise, Tiziana Zanca e Alessia Sorgente.

«"Lava&Lapilli" non è solo un nome ma un intero territorio che va da Terzigno a Pompei passando per Boscotrecase e Trecase», spiega il presidente Troise.

Sabato sarà possibile anche sottoscrivere la tessera d'iscrizione per la stagione 2023/2024, che darà la possibilità ai soli soci di partecipare alle nostre iniziative messe in campo dal Club per tutta la durata del campionato.