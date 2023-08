A cura della Redazione

Un altro passo avanti verso la realizzazione del Bioma, il Bioparco del Mediterraneo, a Boscoreale.

Il Consiglio regionale della Campania ha dato il via libera alla richiesta avanzata dal Comune di variante del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani.

"Un passaggio burocratico necessario, ma che allo stesso tempo riconosce l'importanza dell'opera", fa sapere il sindaco Pasquale Di Lauro.

Il progetto prevede, su un'area di oltre 20 ettari, la realizzazione di serre e campi sperimentali ad alta tecnologia, un parco botanico con un bio-lago, un laboratorio tecnologico di realtà virtuale e modellistica ed una struttura di servizio e didattica, senza generare alcun incremento di volumetrie.

Soddisfazione nelle parole del capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Mario Casillo: "E’ un intervento su cui crediamo e stiamo investendo - ha detto l'esponente Dem -. Voglio esprimere un grazie alla giunta e al Consiglio regionale per aver approvato in tempi celeri la richiesta di variante. Ora il progetto passa in capo al Comune di Boscoreale. Spetterà all’Amministrazione avviare l’iter per gli espropri e indire un concorso di progettazione. Mi auguro che questo progetto possa avvalersi del meglio dell’architettura internazionale”.