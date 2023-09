A cura della Redazione

Riprendono i cantieri su tutto il territorio di Boscotrecase. Saranno 16 le strade comunali interessate da una serie di interventi.

Un piano di manutenzione straordinaria delle arterie viarie cittadine per un ammontare di 380mila euro. «Questi lavori rappresentano l'ennesima dimostrazione dell'impegno che questa Amministrazione sta portando avanti ormai da anni per rendere la nostra Boscotrecase una cittadina più sostenibile, più inclusiva e più adatta a tutti noi», commenta il sindaco Pietro Carotenuto.

Le opere di riqualificazione sono già iniziate in via Sciusciello, ma nelle prossime settimane i cantieri saranno aperti anche in via Promiscua, via Casavitelli, Traversa Matrone, via Napodano, via Cresti, via Manzo, via Chiesa Vecchia, via Argano, via Cairoli, vico Carlone, via Giordano, via Nino Bixio, Traversa Nino Bixio, via Desiderio e via Cantinella.

«Siamo consapevoli che i lavori potranno causare disagi temporanei, e per questo abbiamo pianificato tutto attentamente per minimizzare i disagi e garantire che tutto si svolga nel modo più efficiente possibile - prosegue Carotenuto -. Guardiamo avanti con determinazione, e nei prossimi mesi apriremo altri cantieri, dalla riqualificazione delle piazze e degli spazi urbani dedicati ai giovani alla realizzazione della pista ciclopedonale sull'ex tratto ferroviario della Circumvesuviana fino al nuovo sentiero sul Vesuvio. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per portare avanti questi progetti contribuendo alla pianificazione e all'attuazione di questi lavori», ha concluso il primo cittadino.

«Questi interventi sono finalizzati a migliorare la qualità delle strade attraverso un intervento dove al momento insiste un manto stradale particolarmente danneggiato - commenta il vicesindaco Aniello Solimeno -. Lavori che si inseriscono nel piano di riqualificazione di tutte le strade di Boscotrecase che come amministrazione Carotenuto ci siamo imposti fin dal 2016».