Migliorare la raccolta differenziata, stanare il fenomeno del sacchetto selvaggio, in particolar modo nelle aree di confine, e mantenere pulito il territorio cittadino, oltre, ovviamente a non aggravare le casse comunali. Proseguono a Boscotrecase i controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale e dei responsabili della Tekra, l'azienda che si occupa dell'igiene urbana nella cittadina vesuviana. Una decina le contravvenzioni elevate ai danni di cittadini che non hanno rispettato il calendario di conferimento dei rifiuti.

«Dobbiamo mantenere sempre alta l’attenzione sulla raccolta differenziata al fine di salvaguardare l’ambiente e tutelare il decoro urbano - spiegano il sindaco Pietro Carotenuto e l'assessore con delega all'ambiente Francesco Monteleone -, evitando nel contempo anche un aggravio dei costi a carico delle case comunali e di conseguenza dei cittadini».

«Invitiamo tutti i cittadini ad un corretto conferimento dei rifiuti - proseguono -, a non abbandonarli impropriamente, e a rispettare le norme sulla raccolta differenziata attenendosi al calendario di raccolta per evitare di incappare in sanzioni».