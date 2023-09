A cura della Redazione

“La Biblioteca di Babele” - La parola dipinta”, Connettiva d’Arte a cura di Felicio Izzo e Crescenzo D’Ambrosio.

Presso l’Oratorio Parrocchiale Sac. Don Giuseppe Tortora, in via Regina Margherita 68 Trecase, da lunedì 18 a venerdì 22 settembre sono in esposizione le opere di: Biagio Gallo Bigal, Simona Calabrese, Umberto Carotenuto, Crescenzo D’Ambrosio, Silvia D’Ambrosio, A. Derol, Michele D’Uva, Michele Fortunato, Anna Guida, Stefania Guiotto, Felicio Izzo, Girolamo Langella, Rosita Langella, Francesco Matrone, Nicola Russo Neotto, Raffaele Panariello, Gennaro Rivieccio, Antonio Ruggiero, Mario Sammarco, Marilena Sorrentino, Aurelio Talpa, Simone Talpa, Francesco Iuliano, Paolo Villani, Raffaele Vitiello.