Un portachiavi a forma di corno, lo strumento che suonava Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista dell'orchestra Scarlattina Young ucciso all'alba del 31 agosto a Napoli, accompagnato da un messaggio di speranza per tutti gli studenti di Boscotrecase.

Il sindaco del Comune Vesuviano, Pietro Carotenuto, accompagnato dall'assessore con delega all'Istruzione, Alba Russo, e dalla presidente del Consiglio comunale Lina Sorrentino, ha incontrato gli alunni dell'Istituto Comprensivo Prisco per il tradizionale augurio di buon anno scolastico.

"Un appuntamento ormai consolidato. Un modo per rivolgere un augurio ai nostri giovani studenti, ma anche per rimarcare il nostro impegno a favore della cultura e della legalità - ha detto il primo cittadino -. Gli ultimi avvenimenti che purtroppo hanno interessato la nostra Napoli con la tragica scomparsa del giovane Giovanbattista Cutolo non ci hanno lasciati indifferenti. Oggi abbiamo voluto non solo ricordare un giovane musicista, ma anche ribadire con forza che solo attraverso la scuola, l'impegno e lo studio possiamo concorrere a creare una società migliore".

"Il nostro istituto scolastico da anni porta avanti con passione e dedizione l'indirizzo musicale, per questo è venuto naturale dedicare il nostro piccolo regalo di inizio anno al ricordo di Giogiò, come tutti amavano chiamarlo - ha proseguito Carotenuto -. La musica è uno strumento potente per diffondere la legalità e promuovere messaggi di giustizia sociale, responsabilità civica e rispetto delle leggi. Quello di questa mattina è solo il primo di una lunga serie di eventi, appuntamenti, azioni concrete che accompagneranno l'intero anno scolastico e che avranno come comune denominatore la legalità e il rispetto dell'altro".