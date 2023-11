A cura della Redazione

Piano di iniziative per gli over 65 di Boscoreale da dicembre a maggio: visite a Matera e Roma e un soggiorno a Ischia.

“Le Politiche Sociali sono un elemento importante della nostra amministrazione e l’assistenza e i servizi agli anziani rappresentano un tassello fondamentale”.

E’ il commento del sindaco Pasquale Di Lauro alla presentazione dell’avviso pubblico per le attività socio turistiche per over 65 di Boscoreale.

“Non si tratta di un semplice soggiorno climatico che si esaurisce in pochi giorni – spiega il primo cittadino – ma di un articolato programma che consentirà a circa 40 persone di fare diverse esperienze turistiche da dicembre 2023 a maggio 2024. E’ un programma di attività completamente gratuito grazie al lavoro svolto da questa amministrazione che ha recuperato risorse prontamente dirottate a favore della terza età”.

Il programma infatti prevede una gita a Matera il 16 dicembre, una visita turistica in una città d’arte italiana a febbraio e, infine, un lungo weekend, a maggio, a Ischia.

“Sono felice per l’avvio di questo progetto. E’ un’attività che ho voluto fortemente prima ancora di ricevere dal sindaco Di Lauro le politiche sociali”, racconta l’assessore alle politiche sociali Ida Trito.

Possono presentare la domanda tutti i cittadini residenti a Boscoreale che abbiano compiuto i 65 anni. Per gli over 75 è necessario allegare alla domanda anche una certificazione medica che attesti l’autosufficienza e l’idoneità fisica e psichica.

“Spesso definiamo erroneamente anziani gli over 65. In realtà si tratta di cittadini che scoprono durante la terza età una nuova giovinezza. A quell’età tuttavia può capitare di essere soli o perché vedovi o perché con i figli lontani alle prese con figli e famiglia. Queste iniziative - spiega l’assessore Trito - consentono la socializzazione, la nascita di amicizie e relazioni che poi possono continuare anche in città”.