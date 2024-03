A cura della Redazione

Il programma Energie per il Sarno sta interessando anche il comune di Boscoreale.

Questa mattina, in via Pompei, la visita al cantiere per il collettamento dei reflui della zona Centro, al fine di fare il punto sulle opere finanziate dalla Regione Campania per oltre sei milioni di euro, di cui Gori è soggetto attuatore. Presenti il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, il presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il coordinatore del distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Gli scarichi liberi in ambiente rappresentano la prima fonte d’inquinamento delle acque superficiali: grazie all’eliminazione di quelli situati in via Cirillo, via Montessori e via Settetermini sono stati portati a depurazione i reflui di 13.750 abitanti, che rappresentano oltre il 50% dei residenti del comune.

L’obiettivo finale è la messa in esercizio dell’esistente reticolo fognario realizzato negli anni ’90, ma non ancora fruibile perché privo del tronco di collegamento che ne consente l’immissione nel collettore comprensoriale.

L’opera, unitamente ai lavori in corso in località Passanti, sempre a cura di Gori, completerà lo schema fognario comunale. Ciò determinerà un ulteriore importante risultato in termini di risanamento ambientale e rispetto degli obiettivi ONU 6, 9 e 14 riferiti ai servizi igienico-sanitari, alle infrastrutture di qualità e alla riduzione dell’inquinamento marino.

Presso la sala giunta del Comune si è tenuta poi la presentazione degli interventi, con un focus anche sui lavori per la riduzione delle perdite compresi nel programma Azioni per l’Acqua. Questi interventi garantiranno un significativo miglioramento del servizio offerto ed una minore incidenza di guasti alla rete idrica.