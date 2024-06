A cura della Redazione

Tutto pronto per il Saggio spettacolo di danza della scuola Boscoreale Danza di Marianna Sorrentino. Domani, domenica 16 giugno, alle ore 19 il teatro Delle Rose di Piano di Sorrento ospiterà la serata danzante, organizzata a chiusura dei corsi 2023/24 di danza moderna, contemporanea e hip-hop che rappresentano anche un esame di fine anno per gli allievi e le allieve della scuola, dai 4 anni in su.

Parte dello spettacolo sarà ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con le coreografie studiate dal professor Fulvio D'Albero, già primo ballerino al teatro San Carlo di Napoli, al teatro della Scala di Milano, all'Arena di Verona e alla Rai, che – come ogni anno – ha affiancato Marianna Sorrentino con il suo prezioso bagaglio di esperienza.

Lo spettacolo sarà presentato da Flavio Massimo, costumi di Anna Bilotti, acconciature Venezia, luci e audio di Antonio Mirone, allestimento scenico di Scena Sud, studio di registrazione Pier Paolo Pizza, fotografia Luciano Buonomo, servizio video Matteo Cinque, mentre gli esami saranno affidati a Anbeta Toromani e Alessandro Macario, primi ballerini di fama internazionale, e Fulvio D'Albero. Lo spettacolo sarà l'occasione per salutare i tanti allievi della scuola con il nuovo appuntamento per i corsi fissato al prossimo settembre.