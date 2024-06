A cura della Redazione

Trasferimento delle classi della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. "2° Dati” nel plesso di via Montessori. E’ stato raggiunto l’accordo al Comune di Boscoreale sulla vicenda del Federal Building.

L’Amministrazione Comunale ha scongiurato così i doppi turni per il prossimo anno scolastico. La vicenda nelle ultime settimane aveva destato più di una preoccupazione nel personale scolastico e nelle famiglie degli alunni dell’istituto. Il tavolo tecnico, riunito al Municipio alla presenza del sindaco Pasquale Di Lauro, ha elaborato la soluzione che permetterà agli studenti del plesso di via Papa Giovanni XXIII, di cominciare l’anno scolastico presso la struttura di via Montessori. Soluzione necessaria visto che l’immobile alle spalle di Piazza Pace dovrà essere abbattuto e ricostruito grazie ai fondi PNRR e all’intervento che rientra nel piano del Federal Building. Al tavolo erano presenti anche la dirigente scolastica, la DSGA e la rappresentanza dei genitori dell’Istituto Comprensivo Dati, oltre alla dirigente scolastica e alla DSGA della Cangemi.

Gli interventi proposti dai funzionari dell’ufficio tecnico consentiranno di rimodulare gli spazi e i locali del plesso di via Montessori, consentendo a tutte le classi di via Papa Giovanni XXIII di cominciare a settembre l’anno scolastico regolarmente.

“Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro – afferma il primo cittadino Pasquale Di Lauro –. La soluzione proposta ha trovato il favore di tutte le parti coinvolte. L’ufficio tecnico ha lavorato incessantemente in queste settimane per chiudere la vicenda, garantendo il diritto allo studio evitando i doppi turni. Era un impegno che avevamo preso diverse settimane fa e che abbiamo mantenuto, con il parere favorevole di tutti i soggetti seduti intorno al tavolo. Realizzeremo gli interventi necessari sul plesso di via Montessori, garantendo la possibilità di fare le lezioni a tutte le classi di via Papa Giovanni XXIII”.