A cura della Redazione

La società Ambiente Reale è in cerca di 18 unità da inserire nell’organico, con contratto a somministrazione full time a tempo determinato per un mese prorogabile fino a 3. Il personale dovrà occuparsi di raccolta rifiuti, pulizia delle strade e degli spazi pubblici, separazione e gestione dei rifiuti secondo le normative ambientali, mantenimento del decoro e dell'igiene delle aree cittadine.

Si potrà fare domanda entro martedì 17 settembre cliccando QUI.

«La scelta degli stagionali ci aiuta a sopperire alle mancanze di personale a tempo determinato, per il quale stiamo concludendo un primo concorso». Ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di Ambiente Reale Bruno Cammarota, aggiungendo: «Dal nostro insediamento, pochi mesi fa, stiamo provvedendo ad un potenziamento del servizio e ad una riorganizzazione dell’organico che, compatibilmente con i vincoli di bilancio, aumenteremo nel numero. Il nostro intento è quello di fornire un servizio di raccolta più puntuale ed anche una migliore pulizia della città. Però – ha concluso il vertice della partecipata – occorre la collaborazione di tutti i cittadini».

Per il sindaco di Boscoreale Pasquale di Lauro «con questo avviso, aumentiamo il personale di Ambiente Reale con l'obiettivo di migliorare i servizi nella nostra comunità. Il nostro impegno è costante per garantire la trasparenza e l’equità in tutto il processo di selezione del personale. Una Boscoreale più pulita è nell’interesse di tutti, ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo lavorare tutti insieme: Amministrazione comunale, Ambiente Reale e cittadini».