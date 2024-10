A cura della Redazione

Boscotrecase perla incastonata tra Vesuvio, vigneti e mare è ventricolo di Napoli. Un borgo dove ancora è forte l'anima e il respiro di antiche comunità. Passeggiare per Boscotrecase è fare un salto nel passato, salire sulla macchina del tempo ammirando squarci panoramici che violenti si aprono dietro una curva, un palazzo lasciandoci senza fiato. Boscotrecase resta culla di antiche arti, tradizioni ed eccellenze dal buon vino al cibo, alla convivialità. La candidatura è partita grazie all’impegno di The Tourist’s House che ha messo in piedi il comitato Vesuvian Village.

Roberta Lemma e Stefano Solimeno i promotori sia della candidatura al Fai sia del comitato Vesuvian Village: “La candidatura perché crediamo nella bellezza senza tempo di Boscotrecase. Il comitato perché Boscotrecase vive di contrade: l’Annunziatella, Sant’Anna, la Torretta e Casa Vitelli. Queste contrade raccolgono al loro interno l’impegno di cittadini che puliscono, organizzano feste patronali, sagre e noi li vogliamo riunire per accendere ancor più la loro forza e dedizione”.

L'immenso patrimonio artistico, storico e culturale va difeso e valorizzato: “Vogliamo aprire la strada del ritrovato decoro, generare un flusso di turisti capaci di rinvigorire la nostra economia interna, vogliamo far tornare a brillare questo gioiello incastonato tra il blu del cielo e il blu del mare”.

Il concorso i Luoghi del Cuore del FAI: siamo tutti chiamati a partecipare! Il comitato Vesuvian Village vede coinvolti tutti i commercianti di Boscotrecase e le altre realtà associative; i singoli cittadini e i vari professionisti.

Questa iniziativa sta trovando il consenso e la partecipazione che merita e si può votare sia online sia entrando nelle varie attività commerciali sul posto e possono votare tutti i cittadini del mondo. “Anche le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare: daremo al corpo insegnante le schede per raccogliere voti perché quando una comunità decide di unirsi diventa una forza capace di abbattere ogni indifferenza o stortura!”.