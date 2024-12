A cura della Redazione

Immagina di camminare tra le stradine di un piccolo villaggio illuminate dalla luce calda delle fiaccole, avvolto dai profumi delle botteghe, mentre le melodie di antichi canti natalizi riempiono l’aria. È questa l’atmosfera che ti aspetta al Presepe Vivente di Marchesa a Boscoreale, in provincia di Napoli: un viaggio indietro nel tempo per riscoprire il significato autentico del Natale.

Il Presepe Vivente di Marchesa, giunto alla sua 19ª edizione, è organizzato dalla Parrocchia di San Giuseppe e rientra nel programma ufficiale degli eventi natalizi del Comune di Boscoreale. Questa tradizione natalizia rievoca il contesto storico della nascita di Gesù, rappresentando un’occasione unica per vivere appieno lo spirito del Natale.

La rappresentazione AA>si terrà in via Marchesa, traversa Masseria Granato, nei pressi dell’Istituto Comprensivo Rodari, dove sarà possibile usufruire di parcheggi gratuiti. Il percorso, interamente privo di barriere architettoniche, si estende su una superficie di 3.500 metri quadrati. Qui i visitatori potranno ammirare oltre 20 botteghe, animate da figuranti in costumi d'epoca, che ripropongono i mestieri di un tempo.

Grazie alla passione e all'impegno di un gruppo di giovani, il Presepe Vivente è cresciuto nel tempo, trasformandosi in un evento atteso e amato da tutta la comunità. Tra scenografie curate nei minimi dettagli, musiche evocative e scene emozionanti, i visitatori saranno immersi in un'atmosfera unica che richiama l’antica Betlemme. A completare l’esperienza, la bellezza del luogo e la possibilità di assaggiare prodotti tipici presso le botteghe, tramite il cambio monete.

Appuntamento dal 25 al 28 dicembre, dalle ore 19:00 alle 22:00, quando la frazione di Marchesa si trasformerà in una suggestiva Betlemme. L'ingresso è gratuito: un'opportunità per vivere intensamente il Natale e condividere un momento autentico e suggestivo con amici e famiglia.