Nuova iniziativa dell’Associazione “Giovani Trecase” in sinergia con “Clelia S.r.l.” e “Safty Med”, e la collaborazione di sponsor quali Farmacia San Gennaro, il Riposangolo, Café Posillipo e la boutique estetica Naiv, nonché il patrocinio del Comune di Trecase.

Si è svolta, infatti, domenica 27 aprile nella locale Villa Comunale, la manifestazione "La salute al centro", per il benessere e la cura di se stessi e in ottica di prevenzione oncologica.

Due i laboratori attivati e relativi al tumore alla mammella (dott. Mario Trerè, esperto in Chirurgia generale) e della “piorrea “, meglio nota come paradontite (dott. Antonio Sabia, paradontologo).

Come in occasione della “Festa del Sole”, anche questa ulteriore iniziativa ha riscosso notevole successo e consenso dei tanti cittadini che – previa prenotazione – si sono sottoposti agli screening, a conferma di come sia sentito il forte impegno per la promozione di una corretta e giusta cultura preventiva all’interno della comunità territoriale.