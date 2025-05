A cura della Redazione

Trecase Legge V edizione – Cultura, Legalità e Territorio: si parte il 30 maggio con un'anteprima d'eccezione

Torna per il quinto anno consecutivo la rassegna culturale “Trecase Legge”, evento simbolo dell’impegno civile e culturale dell’associazione Biesse – Bene Sociale in Campania. L’anteprima della nuova edizione si terrà giovedì 30 maggio nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Trecase, con un appuntamento di grande rilevanza sociale e culturale.

Ad aprire la rassegna saranno Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli, giornalisti d’inchiesta noti per il loro lavoro rigoroso e appassionato su temi legati alla criminalità, ai diritti e alle inchieste giudiziarie. Gli autori presenteranno il loro ultimo libro, C'ero una volta - Le molte vite di Antonino Belnome, il calciatore padrino un’opera che affronta con coraggio e precisione le ombre del presente, offrendo strumenti di consapevolezza e riflessione al grande pubblico.

Cristiano Barbarossa scrittore, regista e sceneggiatore votato al giornalismo ha vinto il Premio Speciale Giornalistico “Ilaria Alpi”, il Premio Speciale Flaiano, il Roma Fiction Fest, oltre ad altri premi per i suoi lavori in zone di conflitto armato, criminalità e violazione dei diritti umani.

"Fulvio Benelli giornalista, scrittore, poeta, regista e autore. Ha lavorato come inviato e opinionista per Uno Mattina di Rai1. Per In Onda di LA7, programma per il quale ha seguito, tra i vari argomenti, la cronaca degli attentati terroristici a Barcellona.

A dialogare con gli autori saranno Franco D’Ambrosio, esperto di politiche sociali, e Fernanda Pucillo, referente Campania di Biesse – Bene Sociale, figura centrale nell'organizzazione della rassegna, fortemente voluta dalla presidente nazionale Bruna Siviglia, da sempre promotrice della cultura come strumento di riscatto e cambiamento.

Durante la serata sarà donato un quadro del maestro vesuviano Nello Collaro, pittore e scultore di grande sensibilità, la cui arte trae ispirazione dal paesaggio e dall’anima del Vesuvio. Collaro è noto per le sue opere materiche e simboliche, che raccontano la storia e l’identità del territorio con stile contemporaneo e profondamente evocativo.

Come da tradizione, anche questa edizione vedrà l’associazione Biesse impegnata in una raccolta a fini educativi, destinata a progetti di contrasto alla dispersione scolastica e al sostegno delle fasce più fragili della popolazione giovanile.

Saranno inoltre coinvolti attivamente i ragazzi del Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata e dell’Istituto Alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia, testimoni del legame sempre più stretto tra scuola, cultura e cittadinanza.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Trecase Raffaele De Luca e dell’ assessora alla Cultura Maria Rosaria Balzano, che rinnovano il sostegno dell’amministrazione a un progetto che valorizza il territorio attraverso la forza delle idee.

"Trecase Legge" si conferma così un laboratorio civico e culturale, dove il libro diventa il punto di partenza per costruire consapevolezza, bellezza e coesione sociale.