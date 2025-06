A cura della Redazione

In occasione della cerimonia ufficiale per la Festa della Repubblica svoltasi a Napoli, insieme al Prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro ha consegnato l'onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al Sottufficiale in quiescenza della Guardia di Finanza, Antonio Angelo Sartore.

"È stato un momento di profonda emozione - scrive Di Lauro - che ha reso ancora più forte il senso di appartenenza alla comunità di Boscoreale. L'Ufficiale Sartore ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato con fedeltà, dedizione e alto senso del dovere. Il suo esempio è motivo di ispirazione per tutti noi e testimonia i valori che vogliamo trasmettere alle future generazioni".

La cerimonia di consegna è avvenuta in Piazza del Plebiscito a Napoli, nel corso delle celebrazioni del 79° Anniversario della Fondazione della Repubblica del 2 giugno. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Prefetto ha consegnato le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 27 cittadini di Napoli e della città metropolitana che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari. Tra questi, anche Antonio Angelo Sartore.