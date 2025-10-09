A cura della Redazione

Domenica 12 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 si svolgerà in piazza Vargas a Boscoreale il Mercato della terra - Paniere Vesuviano.

Il passaggio di stagione dall'estate all'autunno sarà al centro di questa edizione della manifestazione.

Infatti prodotti dell'estate stanno lasciando il posto a quelli dell'autunno: e i visitatori troveranno noci, castagne, uva, olio evo, zucca lunga napoletana, melanzane, peperoni, bietole, cicoria, cavolo nero, papaccelle, peperoncini verdi, papate, cipolle, insalate e poi formaggi, uova fresche, latticini, rimedi erboristici, trasformati e conserve di stagione.

Alle ore 11 è previsto un laboratorio per illustrare le caratteristiche dei prodotti di stagione del territorio vesuviano.

Il Mercato della terra - Paniere vesuviano, promosso da Slow-food Vesuvio e dal Comune di Boscoreale, ha lo scopo di mettere in contatto i piccoli produttori con i cittadini e si svolge nella città vesuviana da oltre sette anni. L'area di Piazza Vargas è dotata di ampi parcheggi.

A Boscoreale è possibile visitare il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio e l'Antiquarium nazionale "Uomo e Ambiente nel territorio vesuviano" con l'annessa Villa rustica di epoca romana.

