A cura della Redazione

A Boscoreale l’arte diventa motore di trasformazione urbana e accende una nuova energia lungo via Tenente Angelo Cirillo, una delle arterie più rappresentative del centro storico. La cittadina vesuviana si prepara a vivere un processo di rigenerazione grazie a un progetto promosso dal Comune e sostenuto dalla Regione Campania, che mira a restituire identità, bellezza e un nuovo significato agli spazi pubblici attraverso installazioni artistiche permanenti.

“Nebula nasce dal desiderio di offrire a Boscoreale un’immagine nuova e immediatamente riconoscibile. Abbiamo voluto creare un simbolo capace di dialogare con il passato e il futuro della città, utilizzando un linguaggio universale come quello delle nuvole: semplice, evocativo e profondamente umano. È un’opera sospesa, delicata ma identitaria, pensata per rappresentare una rinascita urbana e comunitaria”, spiega l’architetto Fabio Marano, autore dell’installazione insieme al team FAMA – Architecture and More, con la collaborazione creativa di Nicola Uliari.

In questo contesto prende forma “Nebula – Le Nuvole di Boscoreale”, un’installazione aerea composta da grandi nuvole sospese che accompagneranno i passanti lungo la storica “via del Popolo”. Leggere e poetiche, evocano i vapori del Vesuvio e i cieli mutevoli dell’area pompeiana, trasformandosi in un segno contemporaneo capace di unire memoria e visione. Un sistema di illuminazione dinamica renderà l’opera viva e cangiante, in dialogo con la vita quotidiana della città.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione dei primi 70 metri dell’installazione, che offriranno a Boscoreale una suggestiva anteprima dell’opera completa. Questo tratto diventerà una delle principali attrazioni del prossimo Natale, regalando a via Tenente Angelo Cirillo un’atmosfera inedita e scenografica.

Con “Nebula”, Boscoreale compie un passo deciso verso una nuova concezione degli spazi pubblici: più accoglienti, più partecipati e maggiormente capaci di rappresentare l’identità della comunità. Un nuovo landmark destinato a diventare motivo di orgoglio cittadino e una firma luminosa sulla città.

“Nebula” non è un semplice elemento decorativo, ma una presenza artistica permanente che conferisce un nuovo carattere al cuore urbano di Boscoreale, creando senso di appartenenza, riconoscibilità e un forte impatto visivo ed emozionale. La sua forza evocativa è pensata per attrarre cittadini, visitatori e nuove energie, diventando un catalizzatore di creatività, turismo e vita sociale.

Il progetto rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, che prevede la progressiva pedonalizzazione della zona, la ridisegnazione degli spazi, il rifacimento della pavimentazione, l’eliminazione dei marciapiedi e il potenziamento della videosorveglianza. Parallelamente sono già attivi incentivi per chi desidera aprire nuove attività commerciali, con agevolazioni fiscali pensate per favorire la vitalità economica del centro storico.

