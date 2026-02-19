A cura della Redazione

Avvicendamento sia in Giunta che in Consiglio comunale al Comune di Boscoreale: Luca Giordano lascia il suo scranno in Consiglio per entrare nella squadra di governo cittadina, mentre Ernesto Fiore prende il suo posto tra i banchi dell’assise del comune vesuviano.

Il sindaco Pasquale Di Lauro, infatti, ha firmato il decreto di nomina del neo assessore Luca Giordano affidandogli le deleghe all'Urbanistica, Edilizia privata e Assetto del territorio, Protezione civile, Polizia locale, Benessere animale e randagismo. Il primo cittadino ha inoltre riservato a sé la delega al Bioma.

Con l’ingresso in Giunta di Giordano si determina quindi anche il cambio in Consiglio comunale, dove entra Ernesto Fiore, garantendo continuità all’azione della maggioranza.

Si tratta del secondo avvicendamento nell’esecutivo guidato dal sindaco Di Lauro dopo l’ingresso dell’assessore all’edilizia scolastica e alle attività produttive, l’avv. Maria Giuseppa D’Aquino.

"Auguro buon lavoro al neo assessore Luca Giordano certo che saprà interpretare al meglio il ruolo e le deleghe affidate. Ringrazio Ernesto Fiore per l’impegno profuso e che continuerà a dare il suo contributo tra i banchi del Consiglio comunale, nell’interesse della città" - ha dichiarato il sindaco Pasquale Di Lauro.

Rottamazione quinques

Nel corso del Consiglio comunale del 19 febbraio, l’Assemblea ha inoltre dato il via libera all'ordine del giorno con il quale si chiede al Comune di Boscoreale di aderire alla nuova definizione agevolata che consente di chiudere le cartelle esattoriali pagando esclusivamente le imposte dovute, senza sanzioni, interessi di mora e aggio.

(nella foto, il sindaco Di Lauro con giordano e Fiore)