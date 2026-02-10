A cura della Redazione

Nasce a Boscoreale il Comitato civico per il No al referendum del 22 e 23 marzo 2026, composto da associazioni e cittadini del territorio vesuviano. Primo evento pubblico voluto dal Comitato è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Parco Vesuvio, in via Le Corbusier 9 a Boscoreale.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è dedicata all’illustrazione delle ragioni del No al referendum e si inserisce nel dibattito pubblico sulla riforma della giustizia che sarà sottoposta al voto popolare.

L’obiettivo dichiarato del Comitato è favorire un’informazione e un confronto consapevole sui contenuti della riforma e sulle sue conseguenze istituzionali. All’incontro prenderanno parte magistrati, giornalisti, scrittori e protagonisti del mondo della cultura, chiamati a dibattere non solo sugli aspetti tecnici della riforma, ma anche sulle sue ricadute civili, istituzionali e sociali.

Al dibattito parteciperanno Maria Concetta Criscuolo, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata. Il dibattito sarà arricchito dal contributo di Maurizio De Giovanni, tra i più noti scrittori italiani contemporanei, autore di romanzi che spesso raccontano il mondo della giustizia e delle sue contraddizioni. Parteciperà anche l’attore Marzio Honorato, impegnato da tempo in iniziative culturali e sociali. Completa il quadro degli interventi quello del giornalista Antonio Corbo, che analizzerà il contesto politico e mediatico nel quale si colloca il referendum.

Le conclusioni saranno affidate al magistrato Giuliano Caputo, che approfondirà le implicazioni costituzionali e istituzionali del referendum dal punto di vista di chi opera quotidianamente nella magistratura. A coordinare il confronto sarà il giornalista de Il Mattino Carlo Avvisati.

Il Comitato Civico per il NO è composto da numerose associazioni attive sul territorio: l’Associazione Culturale Il Nuovo Vesuvio, guidata da Angelo Cesarano; Gli Amici di Pellegrini, presieduta da Cristina Ermenegildo; l’Associazione Melograno APS, con presidente Nicola Marano; il Giornale Universo Uomo, diretto da Antonio Cesarano; l’Associazione Agorà, presieduta da Bruno Cammarota; lo SPI CGIL con la presidente Ada Luongo; l’associazione La Stazione, presieduta da Ciro Troise; Raggio di Sole, con presidente Maria Langella; Libera, con il referente Sergio D’Alessio; Il Quaderno Edizione, presieduto da Stefania Spisto; e il Club dei Vagabondi, con presidente Rita Avino.