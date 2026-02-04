A cura della Redazione

Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 9 alle ore 13, torna in Piazza Vargas a Boscoreale il Mercato della Terra, appuntamento promosso dal Comune di Boscoreale in collaborazione con la Condotta Vesuviana di Slow Food. La manifestazione, ormai appuntamento fisso del calendario cittadino, si svolge come di consueto ogni seconda domenica del mese e quest’anno celebra un traguardo importante: otto anni di attività continuativa.

L’edizione di febbraio sarà dedicata in particolare ai prodotti dell’orto e dei giardini vesuviani, con un’ampia selezione di eccellenze stagionali e biologiche. Tra i prodotti presenti: cavolo bianco, cavolo romanesco, cavolo toscano, broccoli, torzelle, scarole, cicoria, insalate, minestra nera, agrumi come arance e mandarini, oltre a formaggi di qualità come il formaggio di Tramonti, mozzarelle e fiordilatte biologici, formaggi del Cilento e del Beneventano, olio biologico, pane di grani tradizionali bio, vini biologici, conserve, castagne e miele del Cilento e del Vesuvio.

Il Mercato della Terra di Boscoreale rappresenta da anni un momento di incontro diretto tra produttori e cittadini, basato sui valori della sostenibilità, della qualità e della filiera corta. La sua continuità nel tempo è il segno di una collaborazione solida e costante tra Slow Food Vesuvio e l’Amministrazione comunale, nonché di una comunità sempre più attenta alla tutela del territorio e alle produzioni locali.

Non è un caso che proprio a Boscoreale stia prendendo forma “BIOMA”, un grande parco naturalistico e centro di ricerca, mentre la città ospita l’Antiquarium nazionale “Uomo e ambiente nel territorio vesuviano” con l’annessa Villa rustica di epoca romana, unico esempio visitabile di fattoria agricola all’interno del Parco Archeologico di Pompei. Dal 2021 è inoltre aperto il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, con spazi dedicati alla flora, alla fauna e all’evoluzione del paesaggio vesuviano. Entrambi i musei, situati in località Villa Regina, sono visitabili anche la domenica.

In questo contesto si inserisce anche il percorso verso la nascita di una scuola naturalistica, con il progetto “Schola Naturalis: dalla scienza all’arte, dalla tecnologia all’umanesimo”, che mira a restituire al paesaggio vesuviano la dignità che merita, valorizzandone risorse, storia e potenzialità culturali e turistiche.

L’area di Piazza Vargas, sede del Mercato della Terra, è dotata di ampi parcheggi ed è adiacente alla stazione della Circumvesuviana di Boscoreale, rendendo l’evento facilmente accessibile anche con i mezzi pubblici.