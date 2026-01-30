A cura della Redazione

Cambio in Giunta comunale a Boscoreale. Il sindaco Pasquale Di Lauro ha nominato l’avvocato Maria Giuseppa D’Aquino nuovo assessore con delega all’edilizia scolastica e alle attività produttive, in rappresentanza della lista Progetto per Boscoreale.

L’avv. D’Aquino subentra all’assessora Liberata Miccio nell’ambito di un avvicendamento amministrativo che rientra nel percorso politico e programmatico condiviso dalla maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale dal maggio 2023.

In una nota ufficiale, il sindaco Di Lauro ha rivolto i suoi auguri alla nuova assessora:

«Rivolgo all’avv. Maria Giuseppa D’Aquino i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certo che le sue competenze professionali e il suo impegno politico sapranno offrire un contributo importante all’azione amministrativa».

Contestualmente, il primo cittadino ha espresso parole di ringraziamento per l’assessora uscente:

«Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento a Liberata Miccio per il lavoro svolto con dedizione, serietà e spirito di servizio durante il suo mandato, augurandole il meglio per i futuri impegni personali e politici».

All’assessora Maria Giuseppa D’Aquino sono state conferite numerose deleghe strategiche: edilizia scolastica; commercio, artigianato e SUAP; trasporto scolastico; politiche giovanili; mercati e fiere commerciali; attività produttive e agricoltura; politiche per le periferie; decoro urbano; digitalizzazione e smart city. Quest’ultima delega sarà esercitata in raccordo con l’area dell’innovazione tecnologica, già affidata al vicesindaco Antonio Di Somma.

La riorganizzazione della Giunta punta a rafforzare l’azione amministrativa nei settori chiave dello sviluppo economico, della qualità urbana e dei servizi ai cittadini.