La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Trecase:
TRAVERSA DI VIA FILIPPONE
VIA ANTONIO SCIESA
VIA CAPITANO GIUSEPPE REA
VIA CASA IZZO
VIA PARCO DE RUGGIERO
VIA REGINA MARGHERITA
VIA VESUVIO
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:30 di mercoledì 18 marzo 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.